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TÜBİTAK 14 personel alımı yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 14 personel alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 11:28, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:29
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TÜBİTAK 14 personel alımı yapacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, 12 memur (koruma) ve 2 forklift operatörü istihdam edilecek.

Söz konusu personel, Ankara'da TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görevlendirilecek.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr" internet sayfasından yapılabilecek.

Başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.

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