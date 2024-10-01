Meclis'te yeni yasama yılı başladı
Meclis'te yeni yasama yılı başladı
50.000 TL Krediyi Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde!
50.000 TL Krediyi Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Yeni şirketler için ödeme düzenlemesi
Yeni şirketler için ödeme düzenlemesi
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Ruhsatsız silaha hapis!
Ruhsatsız silaha hapis!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
Diyarbakır 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık
Konya'da 550 bin metrekarelik ada satılık
Doğal gaza ekimde zam yok
Doğal gaza ekimde zam yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faşizan manşetler tekrar atılıyor
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Seçil Erzan hakkında 4 yeni iddianame hazırlandı
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
Akbank'tan dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama
MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
MEB'den okullardaki temizlik hizmetlerine dair açıklama
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye nüfusu yaşlanıyor

Bugün Dünya Yaşlılar Günü. Türkiye'de ülke nüfusunun yüzde 10'u 65 yaş üstü olarak yer alıyor. 2080 yılında nüfusun yüzde 25'i yaşlanmış olacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 12:55, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:56
Yazdır
Türkiye nüfusu yaşlanıyor

2023 yılında Türkiye'de 65 yaşını geçenlerin sayısı 8 milyon 722 bin 806 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda yaşlı nüfusu ise yüzde 21 arttı.

Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu 65 yaş üstü kişiler oluşturuyor.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranı 2030 yılında yüzde 12, 2040 yılında yüzde 16, 2060 yılında yüzde 22 ve 2080 yılında yüzde 25 olacak.

Nüfus yaşlanıyor ama ömür de uzuyor. Gelişmekte olan ülkelerde ömrün 5 yıl daha uzayacağı öngörülüyor. Yani yaşlı olarak geçirilen süre uzayacak.

DOĞURGANLIK HIZI AB ORTALAMASININ ALTINA DÜŞTÜ

Türkiye bir yandan yaşlanıyor bir yandan da doğurganlık hızı düşüyor.

2023 yılında Türkiye'nin doğurganlık hızı Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altına düştü.

AB'nin doğurganlık hızı 1,54 çocuk olarak kayıtlara geçerken Türkiye'de ise bu rakam 1,51'de kaldı.

Gerontoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Türkiye'nin en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geldiğini ifade edip "Genç bir ülke gibi davranamayız. Yaşlı politikalarımızın olması gerekiyor." dedi. 101 milyonluk bir Türkiye'de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşın olacağına dikkat çeken Tufan, "Şimdiden hazırlıklarımızı ona göre yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber