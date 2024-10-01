Türkiye nüfusu yaşlanıyor

2023 yılında Türkiye'de 65 yaşını geçenlerin sayısı 8 milyon 722 bin 806 olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda yaşlı nüfusu ise yüzde 21 arttı.

Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu 65 yaş üstü kişiler oluşturuyor.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranı 2030 yılında yüzde 12, 2040 yılında yüzde 16, 2060 yılında yüzde 22 ve 2080 yılında yüzde 25 olacak.

Nüfus yaşlanıyor ama ömür de uzuyor. Gelişmekte olan ülkelerde ömrün 5 yıl daha uzayacağı öngörülüyor. Yani yaşlı olarak geçirilen süre uzayacak.

DOĞURGANLIK HIZI AB ORTALAMASININ ALTINA DÜŞTÜ

Türkiye bir yandan yaşlanıyor bir yandan da doğurganlık hızı düşüyor.

2023 yılında Türkiye'nin doğurganlık hızı Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altına düştü.

AB'nin doğurganlık hızı 1,54 çocuk olarak kayıtlara geçerken Türkiye'de ise bu rakam 1,51'de kaldı.

Gerontoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Türkiye'nin en hızlı yaşlanan ülkelerin başında geldiğini ifade edip "Genç bir ülke gibi davranamayız. Yaşlı politikalarımızın olması gerekiyor." dedi. 101 milyonluk bir Türkiye'de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşın olacağına dikkat çeken Tufan, "Şimdiden hazırlıklarımızı ona göre yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.