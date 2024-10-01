Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi

Eğitim Bir-Sen üyeleri yarın saat 13.00'te TBMM Çankaya Kapısı önünde eylem yapacak

Sendika'dan yapılan sosyal medya paylaşımında: '2 EKiM'DE İŞ BIRAKIYORUZ Şube Müdürü, Uzman, Araştırmacı ve Eğitim Müfettişi kadrolarında bulunan eğitim çalışanları olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksiklerin giderilmesi için 2 Ekim 2024 tarihinde Türkiye genelinde bir günlük iş bırakıyor, saat 13.00'te TBMM Çankaya Kapısı önünde yapacağımız eylemde buluşuyoruz' İfadelerine yer verildi.