Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi de yer aldı.