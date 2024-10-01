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Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da inşa edilen deprem konutlarına ilişkin, "7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 14:29, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:32
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Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Adıyaman İndere'de devam eden inşaatların görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında, "11 ilimizde, 159 şantiyede, 153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere. 7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz." bilgisini verdi.

8 bin işçi 750 iş makinesiyle çalışıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada da depremin etkilediği illerde inşa sürecinin devam ettiği ve bu kapsamda Adıyaman'da Emlak Konut tarafından kurulan şantiyede hem konut hem yaşam alanları inşası için 8 bin işçinin, 750 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Proje çerçevesinde 16 bin 433 kalıcı konut ve iş yerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, yatay mimariye uygun zemin+4'ü geçmeyecek şekilde inşa edilecek konutların 6 bin 830'unun kuralarının çekildiği ve 9 bin 603'ünün inşasının da sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Emlak Konut Adıyaman Bölge Müdürü Mehmet Ersev Kuzdan, İndere bölgesinin kayalık zeminde olmasından dolayı tercih edildiğine dikkati çekerek, "Biz tünel kalıp sistemiyle imalatlarımızı yapıyoruz. Bu nedenle konutlarımız depreme dayanıklı. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Sağlam zemin üzerine sağlam yapılar inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında bir caminin tamamlandığını belirten Kuzdan, sadece konut yapmadıklarını, sağlam, güvenli ve modern bir şehir oluşturduklarını vurguladı.

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