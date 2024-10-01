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Yeni yasama yılı başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 15:27, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:21
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Yeni yasama yılı başladı

TBMM Genel Kurulunda, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim etti. TBMM Başkanvekili Celal Adan eşliğinde Genel Kurul salonuna giren Erdoğan'ı, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu milletvekilleri, ayağa kalkarak karşıladı.

Genel Kurulda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Yasama yılı açılış toplantısını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve komuta kademesi, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile yabancı misyon temsilcileri de locadan izledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Kurul salonunda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından, salondan alkışlarla uğurlandı.

Kurtulmuş, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasından sonra birleşimi, 2 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan Genel Kurul salonunda milletvekillerinin sıralarına kırmızı ve beyaz güllerden oluşan birer buket bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Genel Kurul salonuna girdikten sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanına giderek iki liderle ayaküstü sohbet etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli de açılışın ardından Genel Kurul'dan ayrılırken CHP ve DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı.

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