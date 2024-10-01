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Polis memurunun evinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis memurunun evinden silah ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 17:01, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 18:15
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir polis memurunun Esenevler Mahallesi'ndeki evinden tabanca ile yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, zanlıları ve adreslerini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kadın zanlı S.K. ile B.E. ve S.K'yi Samsun, diğer kadın şüpheli R.Y'yi ise Kırıkkale'de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlı S.K. ile R.Y. tutuklandı. Şüphelilerden S.K. savcılık talimatıyla, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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