İYİ Parti, yabancılara verilen vatandaşlık için Danıştay'a başvurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partililerle birlikte Danıştay'a yaptıkları başvurunun ardından açıklama yaptı. Dervişoğlu, Türk milli kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "İYİ Parti'nin atacağı bu hukuki adımla, AK Parti tarafından sığınmacı ve yabancılara dağıtılmış olan yüz binlerce vatandaşlık iptal edilecek, bundan böyle ecdadımızın mücadele cehdi ile kazanılmış Türk vatandaşlığı, döviz karşılığında satılamayacaktır. Son 7 yılda yabancılara 309 bin konut satışı gerçekleşmiştir. İstatistikler bu konut satışlarının en az yarısının vatandaşlık karşılılığında olduğunu ortaya koymaktadır. Gayrimenkul karşılığı vatandaşlık, sadece satın alan kişiyi değil aynı zamanda aile üyelerini de kapsadığından, en az 500 bin kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığına geçirildiği anlaşılmaktadır" dedi.

'YÖNETMELİK KANUNUN ÜZERİNDE OLAMAZ'

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesinde hangi şartlarda istisnai vatandaşlık verileceğinin açık olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "'Sınırlı sayı' ilkesi gereğince, bu şartların içerisinde 'döviz karşılığında vatandaşlık vermek' asla söz konusu değildir. Ancak bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan, Türk Vatandaşlığı Kanunu yönetmeliğinin 20'nci maddesinde, belirli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığının verilmesi mümkün hale getirilmiştir. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanunla düzenlenmesini emretmektedir. Hiçbir yönetmelik kanunun üzerinde olamaz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafından istisnai yollarla dağıtılmış vatandaşlıkların istisnasız tamamı hem Anayasa'ya aykırı hem de kanuni dayanaktan yoksundur. Döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında verilmiş vatandaşlıkların tamamı kanunlara aykırıdır. İşte bu sebeple, Türk milletinin hukukunu, Türk vatandaşlığının şerefini ve itibarını korumak maksadıyla biz İYİ Parti olarak, para karşılığında dağıtılmış tüm vatandaşlıkların 'iptali' için Danıştay'a dava açmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

'TÜRK VATANDAŞLIĞI EŞANTİYON DEĞİLDİR'

İçişleri Bakanlığı'nın Suriye uyruklu sığınmacılara verdiği vatandaşlıklar üzerine de bir dava açtıklarını söyleyen Dervişoğlu, "İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre hükümet, bugüne kadar tam 238 bin Suriyeli sığınmacıya Türk vatandaşlığı dağıtmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, 238 bin Suriyeliye vermiş olduğu Türk vatandaşlıklarının tamamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına aykırıdır. Suriye uyruklu yabancılar taşınmaz mal edinimi yoluyla asla vatandaşlık kazanamaz. Çünkü 1927 yılında 1062 şerhi olarak çıkan ve halen yürürlükte olan kanun, Türkiye-Suriye arasındaki tarihsel sorunlar ve Hatay meselesi sebebiyle Suriye uyruklu yabancılara 'mülk edinmek' suretiyle vatandaşlık verilmesini imkansız hale getirmiştir. Biz İYİ Parti olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kanunlara aykırı olarak Suriyeli sığınmacılara dağıtılmış 238 bin vatandaşlığın tamamının iptali için de hukuki süreç başlatmış bulunuyoruz. Açmış olduğumuz davalar hukuki temelleri itibariyle son derece haklı ve somut delillere dayanmaktadır. Hiç kimse unutmamalıdır ki, Türkiye bir kupon arazi, Türk vatandaşlığı ise eşantiyon değildir. Türkiye'nin bir mülteci kampı haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.