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Yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'da yolcu otobüsüyle traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 16:49, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:02
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Yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

C.Ö. yönetimindeki 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü ile İhsan İriağaç (71) idaresindeki 44 AC 822 plakalı traktör, Malatya-Kayseri kara yolunun cezaevi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İhsan İriağaç ve M.B.B, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü İriağaç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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