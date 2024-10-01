Bolu'da mevsimin ilk karı yağdı
Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimindeki Kartalkaya'ya kar yağdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 18:30, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 18:36
Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımlı Kartalkaya bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde etkili olmayan kar, zirvede aralıklarla devam ediyor.
Bölgedeki Sarıalan Yaylası'nda ise sağanak etkili oluyor.