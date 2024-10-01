Uzun namlulu silahlarla görüntülenen 12 şüpheli tutuklandı

Kentte 26 Eylül'de sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halk arasında korku ve endişeye yol açan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin daha önce örgütlü şekilde 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal medyada sokak ortasında uzun namlulu silahlarla bazı şüphelilerinin görüntülerinin yer alması üzerine 26 Eylül'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı 5 zanlı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.