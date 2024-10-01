Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Stubb, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıyor.

Erdoğan'ın öne çıkan başlıklar şöyle:

Dostluk bağına NATO üyeliği eklenerek iş birliğimiz gelişiyor.

İkili ticaret hacmimiz 2,2 milyar dolara ulaştı, hedefimiz ise 5 milyar.

Gazze ve Lübnan'daki son durum ve AB ilişkilerini değerlendirdik. Ukrayna'daki yıkım son bulmalı. Savaşın ancak diplomasi ile sona ereceğini tekrarlıyorum.

Erdoğan'dan Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

Gazze'de adil ve kalıcı ateşkes olmalı. Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin Devleti'ni tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz.

Bu süreçte Lübnan'ın da yanında olmamız gerekiyor.

Müşterek atılabilecek adımları detaylı şekilde görüştük.

Finlandiya'nın NATO üyeliği

NATO'ya üyeliğinde İsveç'ten önce Finlandiya'nın önünü açtık. İsveç için aynısı yapamadık. Çünkü İsveç terörle mücadelede Finlandiya gibi davranmadı, adım atamadı. Terörle mücadelede Finlandiya başarılı oldu, üyeliği destekledik.