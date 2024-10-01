İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzeler atıldı ve ülkede sirenler çalıyor

Açıklamada saldırılarda can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu yaptığı yeni açıklamada, İran'ın saldırısının devam ettiğini belirterek İsraillilerden korunaklı alanlarda kalmaya devam etmelerini istedi.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

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