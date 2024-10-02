İran, ses hızını aşan hipersonik füze kullandı

İsrail'in Lübnan'a kara operasyonu sürereken, İran misilleme saldırısı başlattı.

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarına girdiğini duyurdu. İsrail ordu radyosu, İran'dan yaklaşık 200'e yakın füzenin fırlatıldığını bildirdi.

İran kaynakları, saldırıdan hemen sonra 500'e yakın füze ateşlendiğini, ses hızını aşan füzeler de kullanıldığını duyurdu. İran basını, saldırıda hipersonik Fettah 1 füzelerinin kullanıldığını bildirdi. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası, ateşlenen füze sayısını 180 olarak açıkladı.

Fettah 1 orta menzilli hipersonik füzeleri, İran Devrim Muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı.

Saldırı başlar başlamaz, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazıları Ürdün hava sahasında düşürüldü.

AFP haber ajansı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu bilgisini geçti. Uçuşlar saldırı sonrası yeniden başladı.

İsrailli Haaretz gazetesi ise saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

İSRAİL: SONUÇLARI OLACAK

İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı.

İsrailli yetkililer iki aşamalı saldırıda 200'den fazla füze fırlatıldığını öne sürdü. İsrail ordusu, kuzey İsrail'deki yeni askeri bölgenin kapatılmasını emretti.

Ordu, Suriye'de bulunan Hizbullah bağlantılı Beyrut'taki İmam Hüseyin tümeninin komutanı El-Fakar Hanavi'yi öldürdüğünü, buna paralel olarak İran ve bağlı kuruluşlarından Hizbullah'a silah transferinden sorumlu komutan Muhammed Cafer Kasır'ı da günün erken saatlerinde öldürdüklerini açıkladı.

Ordu, daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın bombardımanına karşı "Kesin ve şaşırtıcı saldırı kaabiliyetlerimizi ne zaman kanıtlayacağımıza biz karar vereceğiz" ifadesini kullandı.

NETANYAHU: İRAN BU GECE BÜYÜK BİR HATA YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başarısız oldu" dedi.

İsrail BM Temsilcileri ise "Harekete geçeceğiz. İran yakında eylemlerinin sonuçlarını hissedecek. Cevabımız acı verici olacak" ifadelerini kullandı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ÜÇ İSRAİL ÜSSÜNÜ HEDEF ALDIK

İran Devrim Muhafızları da İsrail'e onlarca füze attıklarını duyurdu.

Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

Reuters, saldırı emrini İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in verdiğini belirtti.

Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi. İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları, ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yaptı. ISNA haber ajansının aktardığına göre Devrim Muhafızları, saldırıda İsrail'in üç üssünü hedef aldıklarını duyurdu.

Füzelerı.n yüzde 90'ının İsraı.l'dekı. hedeflerı.nı. başarıyla vurduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, operasyona "Gerçek Vaat 2" adını verdi.

İran Silahlı Kuvvetleri, "İsrail'in destekçileri, doğrudan Tahran'a müdahale ederse; bölgedeki üsleri İran'ın güçlü saldırısıyla karşı karşıya kalacak" açıklaması yaptı.

Irak, hava sahasını sivil uçuşlara tekrar açtı.

ABD Başkanı Joe Biden, acil toplantı kararı aldı.

Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti. Beyaz Saray da Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

Biden "ABD, aktif bir şekilde İsrail'in savunmasını destekledi. İran'ın saldırısının etkisiz olduğu görülüyor. Amerikan ulusal güvenlik ekibi, İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde. İran'a verilecek yanıt konusunda İsrail ile aktif görüşme halindeyiz. Netanyahu ile konuşacağım" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı bir güç" açıklaması yaptı.

Saldırının ardından Ürdün'den yapılan açıklamada Ürdün hava sahasının iki saat kapalı tutulacağı belirtildi. İsrail, saldırının ardından hava sahasını yeniden açarak uçuşların önümüzdeki saatlerde yeniden başlayacağını bildirdi.

İSRAİL: SALDIRIDA İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI

İran devlet televizyonu, füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını iddia etti.

İsrail Acil Servisleri, İran saldırısında yaralanan olmadığını, sadece şarapnel parçalarından iki kişinin hafif yaralandığını öne sürdü.

Suriye ordu kaynakları, Suriye'nin güneyinde uçan onlarca İran füzesinin israil savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Filistinli örgüt Hamas, Haniye, Nasrallah ve Nilforuşan'ın intikamını alan İran füze saldırılarını takdir ettiklerini bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İşgalcilerin bölge halklarına karşı işlemeye devam ettiği suçlara yanıt olarak ve ulusumuzun kahraman şehitlerinin kanlarının intikamını almak üzere İran Devrim Muhafızları tarafından işgal altındaki topraklarımızın geniş alanlarına gerçekleştirilen kahramanca füze saldırısını kutluyoruz."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın İsraı.l'dekı. hedeflere yaklaşık 200 füze fırlattığını söyledi.

ABD'nin savunmaya yardım ı.çı.n İsraı.l savunma güçlerı.yle koordı.ne olduğunu belirten Sullivan, "Saldırı püskürtülmüş görünüyor" dedi.

Batı Şerı.a'da öldüğü bı.ldı.rı.len Fı.lı.stı.nlı. sı.vı.lı.n ı.zı.nı. sürdüklerini ifade eden Sullivan, şunları söyledi: "Saldırı bertaraf edı.lmı.ş görünüyor. İsraı.l'ı.n Yafa kentı.ndekı. saldırıdan haberdarız. Bı.r sonrakı. adım ı.çı.n İsraı.llı.lerle görüşeceğı.z. İran ve uzantılarından gelecek tehdı.t ve saldırıları ı.zlemeye devam edeceğı.z."

İran'ın İsrail'e saldırısının "yenilgiye uğratıldığını ve etkisiz kaldığını" dile getiren Sullivan, "Bu, İran tarafından yapılan önemlı. bı.r tırmanış. ABD'nin İsraı.l'le bı.rlı.kte hareket ederek kı.msenı.n öldürülmedı.ğı. bı.r ortam yaratabı.lmesı. de aynı derecede önemlı." diye konuştu.

"Bu saldırının ciddi sonuçları olacağını açıkça belirttik" diyen Sullivan, Biden'ın da yaşananları dakı.ka dakı.ka takı.p ettiği bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "İran'ın İsrail'e füze saldırısı kabul edilemez, tüm dünya kınamalı" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, şu an ı.tı.barı.yle ABD tesı.slerı.nde herhangı. bı.r hasar meydana geldı.ğı.nı. bı.lmediklerini açıkladı.

Bakanlık, "Lübnan'dakı. yaklaşık 6 bin Amerikan vatandaşı nasıl ayrılacakları konusunda bı.lgı. almak ı.çı.n bı.ze kayıt yaptırdı. Amerikalılar ı.çı.n Lübnan'dan daha fazla koltuklu ek uçuşlar sağlamak üzere havayolu şı.rketlerı.yle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri, İran'ın füze saldırılarına verilecek yanıtı İsrail ile koordine edeceklerini kaydetti. Ayrıca Gazze'de ateşkes sağlanmasından vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan donanmasına aı.t destroyerlerı.n İsraı.l'e yönelen ı.ran füzelerı.ne karşı yaklaşık bı.r düzı.ne önleme füzesı. ateşledı.ğı.nı. açıkladı.

Pentagon füze saldırısının 14 Nı.san saldırısının "ı.kı. katı" büyüklüğünde olduğunu ifade etti.

BM'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyor" dedi. Borrell, " Bölgede acil ateşkese ihtiyaç var" diye ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ortadoğu'daki gelişmelerin ardından yarın acil toplantı kararı aldı.

PEZEŞKİYAN: BU, KAPASİTEMİZİN SADECE BİR PARÇASI

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, İran'ın İsrail'e saldırısı konusunda ABD'ye önceden bildirim yapmadığını ancak daha sonra "ciddi bir uyarı yapıldığını" açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı ise "İran hükümetı.nden böyle bı.r saldırı düzenleyeceklerı.ne daı.r bı.r uyarı almadık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da sosyal medyada yaptığı açıklamada, Tahran'ın "Sı.yonı.st rejı.mı.n (ı.sraı.l) saldırganlığına güçlü bı.r yanıt verdı.ğı.nı." söyledı..

Pezeşkiyan, "Bu sadece bı.zı.m kapası.temı.zı.n bı.r parçası, İran ı.le çatışmaya gı.rmeyı.n" diye uyardı ve "İran savaş ı.stemı.yor ancak her türlü tehdı.de kararlılıkla karşı koyacaktır" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, "Tahran'ın savunma operasyonu meşru müdafaa hakkı çizgisinde ilerledi. Sadece askeri ve güvenlik tesisleri hedef alındı" açıklaması yaptı.

BATI ŞERİA'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde füzeye ait şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu Gazzeli bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu kişinin İran'dan atılan füzeler nedeniyle hayatını kaybettiği savunuldu. Açıklamada, ölen kişinin Gazze Şeridi'nin Cibaliya beldesinden 37 yaşındaki Samih Aseli olduğu ve Batı Şeria'ya ne zaman geldiğinin bilinmediği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.