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Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle heyelan riski bulunan 4 ev geçici olarak boşaltıldı, Kilimli ilçesinde bir mezarlık toprak kayması nedeniyle zarar gördü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 20:58, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:02
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Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Kentte iki gündür devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle heyelan riski bulunan 4 ev geçici olarak boşaltıldı. Bu ikametlerde yaşayan 17 kişi ise aile yakınlarının yanına ve kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Daha önce heyelan riski nedeniyle kalıcı olarak boşaltılan 26 ev ise ilgili kurumlar tarafından tekrar kontrol edildi.

Bu arada Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Merkez Mahallesi'nde bulunan mezarlık, heyelan nedeniyle zarar gördü.

İlçede yol kenarında bir evin bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan trafik ekipleri, dere yatağı kenarında bulunan araçların zarar görmemesi için sürücülerin park yapmalarına izin vermedi.

Kozlu ilçesindeki Ilıksu Deresi'nde de olası taşkınlarına karşı jandarma ekipleri önlem aldı.

Değirmenağzı Tüneli girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle ise ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

- "Beklenenin çok daha üzerinde yağış aldık"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bu ana kadar can kaybı, ciddi yaralanma meydana gelmediğini bildirdi.

Kozlu'ya son 48 saatte 216 milimetre, merkeze de 203 milimetre yağış düştüğünü aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Beklenenin çok daha üzerinde yağış aldık ancak Allah'a şükür şu ana kadar ciddi sıkıntı yaşamadık. Şu ana kadar 79 ihbar yapıldı. Bunların 58'i su baskını, 13'ü toprak kayması ve 8'i kaya düşmesi. Hepsine müdahale edildi. En son 16.37'de merkez Asma Mahallesi'nde bir bahçe duvarının evin duvarını yıkması sonucu 65 yaşında bir amcamız çok şükür yara almadan kurtarıldı."

Hacıbektaşoğlu, tehlikenin henüz geçmediğine değinerek, "Metrekareye 50-60 milimetre daha yağış bekliyoruz. Yani saatte 6-7 milimetre yağış bekleniyor. Yine gece 12'den itibaren yarın akşama kadar zaman zaman şiddetini kaybedecek ama yine gün içerisinde 12'den sonra 40-50 milimetre daha yağış bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Riskli yerler her ne kadar tahliye edilmiş olsa da yeni riskler oluşabileceğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vali Hacıbektaşoğlu, durumu bir süre daha takip edeceklerini, sonrasında değerlendirmeleri yapıp okulların tatil edilip edilmeyeceğini vatandaşlara duyuracaklarını kaydetti.

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