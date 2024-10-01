TFF, Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

TFF, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Galatasaray - Kasımpaşa müsabakasının 50. dakikasında Kasımpaşa atağında Mamadou Fall'ın ortasında hakem Oğuzhan Çakır, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

- Aynı mücadelenin 78. dakikasında, potansiyel penaltı incelemesi için VAR'dan uyarı geldi. Galatasaray ceza sahası içerisinde pozisyonu izleyen hakem Çakır, Fall'ın kafa pasında Ismail Jakobs'un elle oynadığını belirledi ve oyuna dönerek penaltı noktasını gösterdi.

- Trabzonspor - Konyaspor maçının 44. dakikasında Konyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası VAR, hakem Halil Umut Meler'e potansiyel penaltı incelemesi için uyarıda bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Meler, duran top sonrası Konyasporlu futbolcunun elle oynadığını belirleyerek ev sahibi lehine penaltı verdi.

- Bodrum FK - Adana Demirspor karşılaşmasının 77. dakikasında Dimitrov, kalecinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Turgut Doman, kendisini aldatmaya yönelik sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem, kaleci Vedat'ın ayağa temasını belirledi ve Bodrum FK lehine penaltı noktasını gösterdi.

- Kayserispor - Beşiktaş mücadelesinin 84. dakikasında ev sahibi atağında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR uyasıyla pozisyonu tekrar izleyen Karaoğlan, Beşiktaşlı futbolcu Felix'in kendi takım arkadaşına vurduğunu belirterek penaltıyı iptal etti.