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Bakan Tunç: Narin'in katilleri, TCK'daki en ağır cezaya çarptırılacaklar

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti hakkında, "Bütün deliller, cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) en ağır cezaya çarptırılacaklar." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ekim 2024 21:54, Son Güncelleme : 01 Ekim 2024 21:55
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Bakan Tunç: Narin'in katilleri, TCK'daki en ağır cezaya çarptırılacaklar

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturmanın son durumunun sorulması üzerine, "Narin evladımızla ilgili soruşturma devam ediyor. 21 Ağustos'ta Narin kızımız kaybolmuştu. 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Sağ salim bulmak için yüzlerce insan seferber oldu ama acı bir olayla karşı karşıya kaldık, milletçe derinden üzüldük. Tabii Narin evladımızın bu şekilde hunharca katledilmesine neden olanlarla ilgili adli soruşturmanın, başından bu yana etkin bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada özellikle soruşturma gizli, birçok husus kamuoyuna yansımadı. İfadeler kamuoyuna yansıyor çünkü ifadeler gizlilik kapsamında değil. Burada tabii o ifadelerden yola çıkarak herkes tahmin yürütmeye devam ediyor, basın yayın kuruluşlarında. Bu anlamda özellikle soruşturmanın gizliliği esas ve bu soruşturmanın gizliliğine ve soruşturmanın selametine de etki etmemek lazım. Bu konuda hepimizin sorumlu davranması lazım. Tespit edilen adli tıp raporları, bulguları var. DNA bulguları var. Hem Narin kızımızdan elde edilen bulgular hem de o tespit edilen plakalı araçlardan elde edilen DNA'lar Van, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarında kriminal incelemeye tabi tutuldu. Tüm bu bulgular hepsi dosyada mevcut. Tabii HTS kayıtları geriye dönük kim kiminle görüşüyor ve baz çakışmaları, kim hangi zamanda nerede kimlerle bulunmuş. Daraltılmış baz çakışması son zamanda şimdi yapılıyor. Tabii sonradan tespit edilen kameralar var. Bu kameralar toplandı. Bazı evlerde konulmuş kameralar tespit edildi. Bunlar TÜBİTAK incelemesine tabi tutuldu çünkü; orada ses ve görüntü incelemesi yapmak gerekiyor. O boğuk seslerin özellikle konuşmaların netleştirilmesi ile ilgili teknik bir çalışma yapılıyor. Tüm bunlar; ifadeler, 28 şüpheli var, 12'si cezaevinde tutuklu. Dolayısıyla hem onların ifadeleri, sonradan tekrar çelişkiler sonrasında yeniden ifadeler alınıyor. Tüm bunların hepsi değerlendirilecek. Bütün deliller, cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın, etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Hatta bir ara yayın yasağı alındı. Bazı eleştiriler oldu, 'Acaba ne gizleniyor' gibi. Yayın yasağının kaldırılması demek, her şeyi olur olmaz bazı ifadelerle, soruşturmayı yanlış yöne sevk edecek şeylerden de kaçınmak lazım" diye konuştu.

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