İran füzelerine ait şarapnel Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İran'a ait füzelerden birinin parçası ise Filistin'in Ramallah kentine düştü. Filistinliler, füze parçası ile poz verdi.

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parça Filistin'in Batı Şeria bölgesine düştü. Füze parçası, 1 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Füze saldırısında İsrail'de ise 2 kişi şarapnel parçaları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

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