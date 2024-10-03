ABD'de Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

TCMB Başkanı Karahan: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
TCMB Başkanı Karahan: Rezerv biriktirmeye devam edeceğiz
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
Genel Kurul'da ÖMK'nın görüşmelerine başlandı
Genel Kurul'da ÖMK'nın görüşmelerine başlandı
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
KYK ek yurt başvuruları başladı
KYK ek yurt başvuruları başladı
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Kira artışına karşı yeni formül
Kira artışına karşı yeni formül
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 20:05, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 21:19
Yazdır

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı rakamları toplamda 200'e ulaştı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), bugüne kadar en az 2 bin 100 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kasırga nedeniyle bölgede hala yüzlerce yol ulaşıma kapalı bulunuyor.

Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu.

- Starlink'ten afetzedelere ücretsiz internet

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının uydu internet hizmeti Starlink, Helene Kasırgası'ndan zarar gören bölgelere bir ay boyunca internet desteği saylayacağını duyurdu.

Starlink yetkilileri, X'ten yaptıkları yazılı açıklamada, kasırgadan etkilenen bölgelerde "arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için" 30 gün boyunca ücretsiz hizmet verileceğini belirtti.

ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden Powerotuages internet sitesine göre, söz konusu 5 eyalette, kasırganın verdiği hasar nedeniyle hala yaklaşık 1 milyon müşteriye elektrik ulaştırılamadığı kaydedildi.

- Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, geçen hafta Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber