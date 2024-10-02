2 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
DEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
DEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
İran, İsrail'e füzelerle saldırdı, eşzamanlı olarak metro saldırısı yapıldı
İran, İsrail'e füzelerle saldırdı, eşzamanlı olarak metro saldırısı yapıldı
Bakanlık, 'çalışma izni' değerlendirme kriterlerini güncelledi
Bakanlık, 'çalışma izni' değerlendirme kriterlerini güncelledi
Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor
Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor
AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandı
AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandı
İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi
İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi
Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek
Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Bakan Kurum duyurdu: Adıyaman'a 9 bin 603 konut yapılacak
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Adli Tıp Kurumu yeni binasının temeli yarın atılıyor
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Eğitim- Bir-Sen'den şube müdürleri için iş bırakma eylemi
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
Dünya devi 4 bankanın heyeti Türkiye'de: Kimlerle görüşecekler?
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bahçeli'den Sinan Ateş sözleri: MHP ve Ülkü Ocakları'nı çiğnetmem
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Bingöl'e atanan Miss Turkey birincisi, ABD'de ortaya çıktı
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Fahri müfettişin yazdığı cezaya 'delil' iptali
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Güvenilir gıdada yeni dönem: Yarın kullanıma açılacak
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Köprü ve otoyolların garanti tutarlarına kur zammı
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Babadan yeni suçlama: Narin'i para vererek alıştırmış
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmasının detayları belli oldu
Ruhsatsız silaha hapis!
Ruhsatsız silaha hapis!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
Vatandaş söyledi AK Parti dinledi!
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
230 bin başöğretmene 10 bin 400 TL tazminat
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Devlet 21.7 milyon kişiye maaş ödüyor
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Üç ilde eğitime 1 gün ara verildi
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Muhtemel eğitim süresinin en fazla ve en az olduğu iller
Ana sayfaHaberler Siyasi

2 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

2 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 00:03
Yazdır
2 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve DEM Parti'nin Meclis grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/12.45/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Stratejileri Konferansı'na katılarak açılış konuşması yapacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST 2024 ziyaretçilere kapılarını açacak.

(Adana/09.00-19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran)

SPOR

1- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.30)

2- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Letonya ekibi RFS'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamlayıp Riga'ya gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, müsabakaya ilişkin Daugava Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs ve takımdan bir futbolcu, Galatasaray maçına ilişkin Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Letonya temsilcisi son antrenmanını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00/Riga/20.00/17.30/18.00)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacağı maç öncesi son antrenmanı Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirip Enschede'ye gidecek. Teknik direktör Jose Mourinho ve bir futbolcu, müsabakanın oynanacağı Grolsch Veste Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçına ilişkin Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30/Enschede/19.45/14.30)

4- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla İstanbul'da yapacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve takımdan bir futbolcu, antrenmanın ardından maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve bir futbolcusu, Beşiktaş maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Alman ekip son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00/15.00/18.45)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın B Grubu ikinci haftasında Türk Telekom, Yunanistan'ın Aris Midea ekibine konuk olacak.

(Selanik/20.00)

7- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Karşıyaka, İspanya'nın La Laguna Tenerife takımını ağırlayacak.

(İzmir/19.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber