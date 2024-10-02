Konya'da gece yarısı korkutan deprem

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Gece yarısı Konya'da bir deprem oldu.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Sarsıntı Konya'nı Selçuklu ilçesinde meydana geldi. AFAD 00.54'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 4.2 olarak belirtti.