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İsrail ordusundan Lübnan'a yeni saldırı tehdidi

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk ve Şuveyfat Amrusiye mahallelerinin sakinlerine 'Hizbullah tesislerine yakın oldukları' gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 07:55, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 06:47
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İsrail ordusundan Lübnan'a yeni saldırı tehdidi

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında Hreyk Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli olan binaların sakinlerinden binaları acilen tahliye etmelerini istedi.

Diğer bir paylaşımında da Şuveyfat Amrusiye Mahallesi'ni içeren bir harita yayınlayan Adraee, haritada işaretli bina sakinlerine binaları tahliye etmeleri çağrısında bulundu.

Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yaptı.

Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtti.

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