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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 55 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 55 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 17:04, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:05
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 55 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 900 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 65 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 55 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 43 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 974 milyon 507 bin 490,43 lira, işlem miktarı ise 666,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 43 milyon 568 bin 351,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Garanti BBVA, Zirve Değerli Madenler ile Rona Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.043.000,002.758,50
En Düşük2.900.000,002.649,50
En Yüksek3.065.000,002.778,00
Kapanış3.055.000,002.649,50
Ağırlıklı Ortalama2.968.299,962.687,05
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.974.507.490,43
Toplam İşlem Miktarı (Kg)666,65
Toplam İşlem Adedi40

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