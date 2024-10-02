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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde daraldı!

Otomobil ve hafif ticari araç pazar eylülde bir önceki yıla göre 11,6 daraldı. Otomobil ve hafif ticari araç satışı 85 bin 540 olarak kayıtlara geçti. 2024'ün ilk dokuz ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2'lik bir azalma var. Satış adeti ise 847 bin 692.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 09:35, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:44
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı.

Buna göre eylülde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 85 bin 540 adet oldu.

Otomobil satışları yüzde 14,61 azaldı

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67 bin 434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,6 artarak 18 bin 106 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 33,4 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 37 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,7 arttı.

Dokuz aylık satışlarda son durum...

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azalarak 847 bin 692 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 oranında artarak 673 bin 73 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174 bin 619 adet oldu.

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