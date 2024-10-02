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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 6 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 09:46, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:13
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalarda, FETÖ'ye üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen ve halen aktif yapılanma içerisinde yer şüphelilerin, yakalanmamak için örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği "gaybubet" evlerinde kaldıklarını belirledi.

14 ayrı adrese operasyon düzenlendi

Zanlıların adli takipten kurtulmak için sahte kimlik kullandıklarını tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 1 milyon 200 bin lira değerinde altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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