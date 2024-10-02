Dolar günü 34,22 TL'den tamamladı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 17:57, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 18:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,2200
|34,2210
|34,2190
|34,2200
|Avro
|37,9820
|37,9830
|37,8580
|37,8590
|Sterlin
|45,5510
|45,5600
|45,3850
|45,3940
|İsviçre frangı
|40,5670
|40,5770
|40,2900
|40,2980
|ANKARA
|ABD doları
|34,1900
|34,2700
|34,1890
|34,2690
|Avro
|37,9420
|38,0220
|37,8180
|37,8980
|Sterlin
|45,4910
|45,7010
|45,3250
|45,5350