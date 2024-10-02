Dolar günü 34,22 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,2200 34,2210 34,2190 34,2200 Avro 37,9820 37,9830 37,8580 37,8590 Sterlin 45,5510 45,5600 45,3850 45,3940 İsviçre frangı 40,5670 40,5770 40,2900 40,2980 ANKARA ABD doları 34,1900 34,2700 34,1890 34,2690 Avro 37,9420 38,0220 37,8180 37,8980 Sterlin 45,4910 45,7010 45,3250 45,5350