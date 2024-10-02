Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 11:31, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 11:32
Şanlıurfa'da F.K. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Harran kavşağı yakınlarında sulama kanalına devrildi.
Kazada sürücüyle otomobildeki D.A. ve Ömer Akdağ yaralandı.
İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ömer Akdağ, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.