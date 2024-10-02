Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İtfaiye ve AFAD ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücüyle otomobildeki D.A. ve Ömer Akdağ yaralandı.

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