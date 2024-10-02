Yeni İstanbul Başsavcısı belli oldu...

Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilli görevine getirildi.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Öte yandan 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Hakim olarak farklı il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

1 Haziran 2022 tarihinde ise Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Akın Gürlek, evli ve bir çocuk babasıdır.