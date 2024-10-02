Kiraz ağacı erkenden çiçek açtı
Genelde mart ve nisan aylarında çiçek açan kiraz ağacı bu yıl ekim ayının başında çiçek açtı. Antalya'nın Akseki ilçesinde görülen çiçeklenme vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 13:43, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:33
Yaklaşık 900 rakımlı ilçede Fakılar Mahallesi'nde Ali Afacan'ın bahçesinde bulunan kiraz ağacının dallarında filizler oluştu.
Ağacın çiçek açtığını gören Afacan, hasadı yaklaşık 3 ay önce yapılan kiraz ağacının yeniden çiçeklenmesinin kendilerini şaşırttığını söyledi.
Normalde kiraz ağaçlarının mart, nisan aylarında çiçek açtığını belirten Afacan, çiçeklenmenin erken dönemde gerçekleştiğini ifade etti.