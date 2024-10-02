'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Fatih Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN hakkında şunları ifade etti:

"İlk test uçuşlarımızı yaptık, bu sene bir uçuş daha yapacağız. Ama esas geliştirme test uçuşlarımız seneye başlıyor. Gayet yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki sene sonunda 2025'de uçuşlarına başlayacaklar. İki tane KAAN'ımız havalanmış olacak. 2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmış bulunuyoruz. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. "