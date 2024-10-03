Sosyal hizmet bölümüne sosyal hizmet mezunları başvuramıyor!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Sosyal Hizmet Bölümünde ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna ilgili bölüm mezunları başvuramıyor!
Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 25
Eylül 2024 tarihinde farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi, öğretim
görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
İlgili yükseköğretim kurumu tarafından ilan edilen söz konusu kadrolardan birisi,
Sosyal Hizmet mezunlarının tepkisini çekmiştir.
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Sosyal Hizmet Bölümünde ilan
edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakları sadece Sosyoloji mezunlarıyla
sınırlandırmıştır.
Hal böyle olunca, Sosyal Hizmet mezunları kendi alanlarında ilan edilen bir
araştırma görevlisi kadrosuna başvuru yapamamıştır.
Bu çerçevede, tasarruf tedbirlerinden dolayı oldukça sınırlı bir şekilde ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarında ilgili alan mezunlarının başvurusuna imkan verilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi yönetimi tarafından ivedi bir şekilde düzeltme ilanı verilmesi isabetli olacaktır.