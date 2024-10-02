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Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği; turistler denize girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilip, denize girdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 15:05, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:29
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Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 'sarı yaz' hareketliliği sürüyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Yalıçiftlik Sahili'nde denize girdi. Kimileri de şezlonglara uzanıp, güneşlenmeyi tercih etti.

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