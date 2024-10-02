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Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Eylül itibarıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyreden Türk bayraklı gemilerin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu'nu (ISPS) en yüksek seviye olan 3'e yükselttiklerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 15:25, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:19
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Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan'da yaşanan güncel gelişmeler ışığında önlemler aldıklarını belirtti.

Güvenlik kodunun seviyesinin yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'ni 30 Eylül itibarıyla en yüksek seviye olan 3'e çıkardık."

Uraloğlu, güvenlik seviyesinin 3'e yükseltilmesiyle gemilerin ve bu gemilerdeki mürettebatın, yetkili makamların tüm talimatlarına uymaları gerektiğine işaret ederek, gemi güvenlik planı kapsamında, liman tesisiyle işbirliği içinde, gemi mürettebatı tarafından güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde uygulanacağını kaydetti.

GEMİ KAPTANI GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRABİLECEK

Gemi kaptanlarının gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini artırabileceklerini belirten Uraloğlu, "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini de bildirerek, şunları kaydetti:

"Gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek. Gemiye erişimde, girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabilecek. Ayrıca, geminin terk edilmesi, geminin riskli alandan yer değiştirmesi ve geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek."

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