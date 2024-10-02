Kamu Birliği Konfederasyonu'ndan Maliye Bakanlığı önünde eylem

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim itibarıyla açılmasıyla birlikte, memurların taleplerini meclis çatısı altında gündeme getirme amacı taşıyan konfederasyon, ekonomik kriz ve yoksulluk nedeniyle artan sorunlara dikkat çekti.

Kamu Birliği Konfederasyonu, basın toplantısında memurların, asgari ücretlilerin ve emeklilerin yaşadığı maddi zorlukların sorumlusunun kendileri olmadığını vurgulayarak, ekonomik tedbirlerin sabit gelirli çalışanları daha da zor durumda bıraktığını ifade etti. Açıklamada, "İnsanca yaşamak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" denildi.

Talepler ve Çözüm Önerileri

Basın açıklamasında belirtilen talepler arasında en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerine çekilmesi, enflasyon farklarının aylık olarak ödenmesi ve memurların ek göstergelerinin düzenlenmesi yer aldı. Ayrıca, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve emekliler için bayram ikramiyesinin verilmesi gibi konular da öne çıktı.

Kamu Birliği Konfederasyonu, yıllardır halı altına itilen sorunların çözümüne yönelik 21 maddelik bir paket sunarak, bu taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınmasını istedi. "Birlikte başaracağız. Biz başardığımızda, herkes kazanacak!" mesajıyla, kamu çalışanlarının haklarının korunması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.