Adana'da iki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cenaze aracı ise Ceyhan otoyolunun bağlantı yolunda traktörle çarpıştı.

- Olay yerine çağrılan cenaze aracı kaza yaptı

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Erdoğdu ve aynı araçta bulunan Erhan Erdoğdu hayatını kaybetti. Akrabaları Bostan Erdoğdu ve Sabriye Erdoğdu ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

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