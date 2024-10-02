Kira artışına karşı yeni formül

Mevzuatı hatırlatan Bakan Şimşek, kamu personeline herhangi bir kira ödemesi yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Şimşek, lojman yerine kiraya çıkan bürokratların kira ücretlerinin ödenip ödenmediği sorusuna da yanıt verdi.

Konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Şimşek, "Orta vadede kiralardaki artışların önüne geçmek ve deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpları telafi etmek üzere yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralardaki artışın önüne geçmek için yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini söyledi.

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