Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İran'ın dün akşam gerçekleştirdiği füzeli misilleme sonrası bölgede gerginlik daha da arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada, "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek." demişti.

CHP KAPALI OTURUM İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını yorumlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "'İsrail bizimle savaşacak" demek çok önemli bir laftır. Bu söz boşta kalamaz, bu sözün altı doldurulmak zorundadır." diye konuştu.

Emir'in başkanlık ettiği CHP heyeti açıklama sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü.

CHP heyeti bu görüşmede TBMM'de kapalı bir oturum yapılmasını talep etti.