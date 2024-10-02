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TBMM'de yapay zekayla ilgili Araştırma Komisyonu kurulacak

TBMM Genel Kurulunda, yapay zekayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 21:46, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 22:20
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TBMM'de yapay zekayla ilgili Araştırma Komisyonu kurulacak

Genel Kurulda, siyasi partilerin, "Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması" önergeleri birleştirilerek ele alındı.

Önergelerin ön görüşmesinde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yapay zekanın bütün alanlarda kullanıldığını söyledi.

Yapay zekanın hukuki altyapısının eksik olduğunu dile getiren Kaya, yüksek teknoloji ve yapay zeka alanlarına ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, yapay zeka çağının kapısının açıldığını belirtti.

Yapay zekanın hayatı dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Ün, bu teknolojinin hayatın her alanında yer aldığını dile getirdi.

- "Araştırma Komisyonu kurulmasını destekliyoruz"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, yapay zekanın dijital bir yenilik olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın devletlerin planlarında yer aldığına işaret eden Taş, yapay zekanın devlet güvenliğinde kullanıldığını aktardı.

Ayyüce Türkeş Taş, yapay zekanın, siber saldırılara maruz kalacağının dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bazı ülkelerde yapay zekayla ilgili düzenlemeler yapıldığını anlatan Taş, "Yapay zekayı yakından takip eden bir parti olarak bu konuda Araştırma Komisyonu kurulmasını destekliyoruz." dedi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da Türkiye'nin yapay zeka alanında adımlar atmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Yapay zekanın birçok sektörde yaygınlaştığına dikkati çeken Gürban, tarımda yapay zeka kullanılarak ürün verimliliğinin artırılabileceğini, bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini dile getirdi.

- "Yapay zeka pazarı 300 milyar dolara ulaşmaktadır"

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, yapay zekanın verimliliği artırdığını vurguladı.

Tarımda, sanayide, sağlıkta, eğitimde, sanatta ve ekonomide yapay zekanın yoğun kullanıldığını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Tarım sektöründe maliyetleri düşüren, ürün kalitesini iyileştiren, toprak verimliliğini artıran yapay zeka uygulamaları vardır. Sağlıkta ise sektörün hızlı karar vermesine, hastaya özel tedaviler uygulanmasına ilişkin çalışmalar bulunmaktadır. Yapay zeka pazarı 300 milyar dolara ulaşmaktadır. Bu pazar 10 yılda 2 trilyon dolara ulaşacaktır. Teknoloji devleri bu alanda çok büyük yatırımlar yapmıştır. Ülkemizde yapay zeka çalışmaları son yıllarda büyük hız kazanmıştır. Bu sektörün gelişmesi önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemiz ekonomisine yüzde 5 katma değer sağlayacaktır."

Bazı ülkelerin yapay zeka konusunda yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini aktaran Uysal, Türkiye'de de yapay zeka düzenlemesine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

MHP'li Uysal, Türkiye'nin yapay zeka konusunda belirleyici olması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, konuşmasını hazırlarken yapay zekaya, yapay zekanın riskleri konusunda bazı sorular sorduğunu belirtti.

Sorular üzerine yapay zekanın bazı uyarılarda bulunduğunu ifade eden Cupolo, yapay zeka alanında Birleşmiş Milletlerin yaptığı çalışmaları anlattı.

- "Yapay zeka çağımızın bir gerçekliğidir"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teknolojik yatırımlara daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekayla ilgili TBMM'de komisyon kurulmasını olumlu bulduklarını bildiren Arslan, bazı ülkelerin yapay zekayı farklı alanlarda kullandığını aktardı. Yapay zekanın kullanımındaki risklerle ilgili de çalışmalar yapılmasını isteyen Arslan, "Yapay zeka çağımızın bir gerçekliğidir." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de kurulacak komisyonun veri güvenliğine ilişkin riskler ve yasal çerçeveyle ilgili çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

- "Hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zeka programına Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili konuşma metni hazırlattığını belirterek, yapay zekanın sunduğu metni okudu.

Rekabeti artıracak olanın, genel yapay zeka programlarının bazı alanlarda oluşturacağı fark olduğunu belirten Dönmez, bu alandaki yasal ve politik stratejileri belirlemek için adımlar atıldığını bildirdi.

Yapay zekanın fırsatlarının yanı sıra risklerinin doğru değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Dönmez, bazı ülkelerin yapay zekaya ilişkin düzenlemeler yaptığını aktardı.

Dönmez, şunları kaydetti:

"Yapay Zeka Araştırma Komisyonunun, 'Dijital Türkiye Vizyonu' ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Komisyonumuzla birlikte yapay zeka sistemlerinin ortak değerlerimize uygun olarak geliştirilmesi ve işletilmesi en büyük öncelik ve sorumluluğumuz olacaktır."

AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker de yapay zekanın yeni iş alanları oluşturacağını söyledi.

Yapay zekanın sağlık ve eğitim alanında önemli gelişmeler sağladığını ifade eden Paker, tarım sektöründe de yapay zekanın verimliliği artırdığını kaydetti.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapay zekayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı. 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Daha sonra Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edileceğini bildirdi. Komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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