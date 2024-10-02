Pezeşkiyan: İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan zirve öncesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pezeşkiyan, İran'ın bölgedeki tutumuna dair "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik: Biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz. Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin Pezeşkiyan, şunları söyledi:

"İsrail konuğumuza yönelik suikast gerçekleştirerek bizi yanıt vermek zorunda bıraktı. Cumhurbaşkanı yeminimi ettiğim akşam bunu yaptı. Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edemez. Hiçbir bölge savaşın gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz."

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a misilleme yapma ihtimaline dair ise "İsrail eğer karşılık verirse yanıtımız daha sert olur." dedi.

- "İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz"

Konuşmasının devamında İsrail'in bölgedeki eylemlerine ve Batı'nın bu süreçteki rolüne vurgu yapan Pezeşkiyan, İsrail'in saldırgan politikalarına karşı İran'ın bugüne kadar barışçıl bir duruş sergilemeye çalıştığını, ancak İsrail'in provokatif eylemlerinin katliamları artırdığını belirtti.

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu saldırıları yaparken 'Asla tepki vermeyin tepki verirseniz bu savaş büyür' diyorlar. Biz sükunetle yaklaşmaya çalıştıkça onların katliamları ve baskıları arttı. Dünya tarihine bakacak olursak hiçbir zaman bu kadar gerginlik yaşanmamıştı.

Tekrar söylemek isterim ki biz kesinlikle barıştan yanayız. Bu gerginliğin artmasını istemiyoruz. Bu gerginliğin coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz. Batı'ya seslenmek istiyorum: Lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz."

- "Katar ile işbirliğini derinleştiriyoruz"

Pezeşkiyan, Katar ile bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışacaklarını belirterek, "Katar'la ilişkilerimizin gelişmesi ve derinleşmesi açısından elimizden gelen her şeyi yapmaktayız." dedi.

Görüşmelerin bölge barışı ve ortak çıkarları doğrultusunda son derece yapıcı geçtiğini belirten Pezeşkiyan, iki ülkenin ticaret, enerji ve güvenlik gibi kritik alanlarda işbirliğini güçlendireceğini duyurarak, iki ülke arasında ekonomik ve teknolojik işbirliği konularında önemli kararlar aldıklarını belirtti.

- "Gerginliğin artması herkes açısından çok kötü sonuçlar doğuracak"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de bölgedeki gerginliklere dikkati çekerek, "Gerginliğin artmasının herkes açısından çok kötü sonuçlar doğuracağını görüyoruz. Bu gerginliğin bir an önce azaltılması bizim için en önemli önceliktir." ifadelerini kullandı.

Bölgede barışın sağlanması adına acil çözümler gerektiğini vurgulayan Katar Emiri, ülkesinin Filistin sorununun çözümü konusunda aktif bir rol üstleneceğini dile getirdi.

Katar Emiri, "Başkenti Kudüs olan müstakil bir Filistin devletinin oluşturulması konusunda hemfikiriz. Bunun dışındaki bütün çözümler başarısızlıkla sonuçlanacaktır." ifadeleriyle, iki devletli çözümün tek gerçekçi yol olduğunu vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim, Katar'ın barış sürecine katkı sağlamak amacıyla her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu ifade ederek "Biz Katar olarak bu konuda arabulucu olacağımızı ilan ettik. Elimizden gelen her şeyi yapmaktayız." diyerek Katar'ın bölgede kalıcı bir barış sağlanması için aktif rol oynayacağını belirtti.

- İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.