Munzur Üniversitesinde adrese teslim ilanlar devam ediyor

2024/04, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Doçent, Kamu Yönetimi alanında doçent unvanı almış olup, Personel Yönetimi, E-Konsolosluk ve Küreselleşmenin Yerel Kültüre Etkisi konusunda çalışmaları olmak şeklinde yapılan ilana dikkat edildiğinde ilan şartını karşılayan A.Y. isimli Doktor Öğretim Üyesinin "Kamu Yönetimi Alanında Teknolojinin Getirdiği Yeni Sisteme Bir Örnek: E-Konsolosluk" ve ''Küreselleşmenin Yerel Kültüre Etkisi'' isimli akademik çalışmaları bulunmaktadır.

2024/09, Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü-Rekreasyon Anabilim Dalı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilanında şu şartlar arandı: ''Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olup, Örgütsel Güç Mesafesi ve Mantar Yönetim Algısı konularında çalışmaları olmak''. Doktorasını 2024 yılında tamamlayan M.G'nin '' Örgütsel Güç Mesafesi ve Mantar Yönetim Algısının Akış Deneyimi Üzerindeki Yordayıcı Etkisi'' isimli doktora tezi bulunmaktadır.

2024/05, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü - İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi ilanında, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olup, Dilbilim ve Yabancı Dil Öğretimi alanında çalışmaları olmak şartı ile çıkılan ilan yayınlandıktan 1 (bir) gün sonra iptal edilmiştir. Alınacak kişinin şartlarının hatalı veya eksik yazıldığından dolayı mı kadro iptal edildi?