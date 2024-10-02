Sağlık Bakanı Memişoğlu, il sağlık müdürleri ile bir araya geldi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Memişoğlu başkanlığında, Sağlık Bakanlığında İl Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.

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