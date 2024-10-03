Danıştay ve Yargıtay üyeliklerine seçme kararı Gazete'de yayımlandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURULUNUN KARARI

Karar Tarihi: 02.10.2024

Karar No : 1486

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanması teklifine ilişkin 18.09.2024 tarihli ve E-43807993-601.01-389 sayılı yazısı Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanması teklifinin kabulü ile,

Marmaraereğlisi ilçesinin coğrafi durumu ile Çorlu ilçesine ulaşım imkanı göz önüne alınarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağlanmasına,

İşbu kararın 15.10.2024 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildi.

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 02/10/2024

Karar No : 1724

Yargıtay Birinci Başkanlığının; 16 (on altı) Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren 02/09/2024 tarihli ve 21167910/4005/6976 sayılı yazısı gereğince, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 29'uncu ve geçici 15'inci maddeleri uyarınca 8 (sekiz) üyelik kadrosuna seçim yapılması hususu görüşülerek,

1) Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı (31521) Ferhat KAPICI

2) İstanbul BAM Daire Başkanı (34250) Osman KİPER

3) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı (38065) Şaban YILMAZ

4) Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı (38776) Ali Rıza SAN

5) İstanbul BAM Başkanı (40241) Murat BOYLU

6) İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili (42259) Murat ÇAĞLAK

7) İstanbul Anadolu ACM Başkanı (107595) Cengiz DOĞAN

8) HSK Genel Sekreter Yardımcısı (107653) Murat PALA'nın,

Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 02/10/2024

Karar No : 1725

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri ile Geçici 27'nci maddesinin 17'nci fıkrası uyarınca boş bulunan üyelik kadrolarına seçim yapılması hususu görüşülerek,

1) Ankara BİM Daire Başkam (33773) Cengiz AYDEMİR

2) İstanbul BİM Başkam (34658) Ahmet Cüneyt YILMAZ

3) Danıştay Tetkik Hakimi (42964) Burakhan MELİKOĞLU'nun,

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.