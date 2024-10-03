5 milyondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 644 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Nevşehir, Şırnak, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Bingöl, Adana, Diyarbakır, Konya, Uşak, Batman, Mersin, Bolu, Samsun, Denizli, Yozgat, Antalya, Hatay, Tekirdağ, Çanakkale, Çankırı, Yalova, Eskişehir, Kocaeli, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Adıyaman, Çorum, Karaman, Trabzon, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Burdur, Giresun, Isparta, Kilis, Zonguldak, Osmaniye, Aydın, Ordu, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Elazığ ve Muğla olmak üzere 57 ilde "Narkoçelik-41" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

5️7️ İlde Zehir Tacirlerine, Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik bu hafta düzenlenen "NARKOÇELİK-41" operasyonlarında;

️9️6️7️ Kg Uyuşturucu Madde,

️5️ Milyon 8️5️7️ Bin 5️2️0️ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



6️4️4️ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.



Aziz. pic.twitter.com/z0Egp0IIPi Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2024

Operasyonlara 1603 ekip, 4 bin 127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeği katıldı.

"Narkoçelik-41" operasyonlarında; 967 kg uyuşturucu madde, 5 milyon 857 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 644 zehir taciri gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."