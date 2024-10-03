Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında

Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
KYK ek yurt başvuruları başladı
KYK ek yurt başvuruları başladı
'Ek zam ve refah payı olmadan memurun rahata ermesi mümkün değil'
'Ek zam ve refah payı olmadan memurun rahata ermesi mümkün değil'
Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek
Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
'Enflasyon yükünün hafiflemesi emeğin değerinin güçlenmesiyle mümkündür'
'Enflasyon yükünün hafiflemesi emeğin değerinin güçlenmesiyle mümkündür'
EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak
Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
MGK bugün toplanacak: Masada çok sayıda başlık var
MGK bugün toplanacak: Masada çok sayıda başlık var
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Kira artışına karşı yeni formül
Kira artışına karşı yeni formül
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı
Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı
La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi
La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi
HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye
HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye
'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'
'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında

Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon 3 yıl sonra politika faizinin altına inmiş oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 10:00, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:23
Yazdır

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi.

Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi.

İTO'ya göre en yüksek fiyat artışları eğitim kalemlerinde gerçekleşti.

Türk-İş, mutfak enflasyonunun eylül ayında hızlandığını açıkladı.

Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,90 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 48,72 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 14,21 ile eğitim oldu. Haberleşme grubunda aylık bazda yüzde 0,88 gerileme yaşandı.

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber