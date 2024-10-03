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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 16:58, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:11
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 900 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 879 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 69 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,1 azalışla 2 milyon 900 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 55 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 13 milyon 428 bin 584,11 lira, işlem miktarı ise 1.020,81 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 21 milyon 514 bin 715,25 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Muhafız Kıymetli Madenler ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.055.000,002.649,50
En Düşük2.879.000,002.620,00
En Yüksek3.069.000,002.786,00
Kapanış2.900.000,002.650,00
Ağırlıklı Ortalama2.969.207,032.697,62
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.013.428.584,11
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.020,81
Toplam İşlem Adedi50

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