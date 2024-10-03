'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması'yla 1,5 milyon sorun çözüldü

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER) katkılarıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve 2019'da hizmete sunulan uygulama 520 bin kullanıcı tarafından indirildi.

Uygulamanın ilk versiyonunda sadece sokak aydınlatma arıza ihbarlarına yönelik hizmet verilirken, 2023'te yapılan geliştirmeyle uygulamanın kapsamı genişletildi. Uygulamada elektrik kesintisi ile elektrik arızalarına yönelik bilgilendirme, takip ve sorgulama, kullanıcı geribildirimi, abone ve tesisat eklenmesi ile sonuçlanan ihbarın silinmesi gibi özellikler bulunuyor.

Gelen ihbarların tümü çözüme kavuşturuldu

Elektrik Arıza İhbar Uygulaması üzerinden bırakılan ihbarlar, Alo 186 çağrı merkezlerini aramaya gerek kalmadan hızlı ve kolayca çözülüyor. Uygulama sayesinde, 5 yılda 21 elektrik dağıtım şirketi hizmet bölgesinde 1,5 milyona yakın ihbar alındı ve bırakılan ihbarların tümü çözüme kavuşturuldu.

Uygulama üzerinden bildirilen ihbarlar, otomatik konum alma özelliği sayesinde TEDAŞ'la birlikte aynı anda ilgili dağıtım şirketlerine iletiliyor. İhbarlarda yer alan arıza ya da kesintilere müdahale işlemleri TEDAŞ tarafından da ayrıca takip ediliyor. Kullanıcıların ihbar olarak bıraktığı arızaların elektrik dağıtım şirketi tarafından mevzuatta belirtilen sürede giderilmesi ve vatandaşa geri bildirim yapılması gerekiyor.

Yeraltı kablo tamiratı, direk montajı, komple pano değişimi gibi arızalar imar alanı içinde 72 saat, imar dışında ise 144 saat ve armatür değişimi ve diğer arızalarda ise imar alanı içi 24 saat, imar alanı dışı için 48 saat süre tanınıyor.

Elektrik arıza ve kesintisi uygulamadan yapılabiliyor

Vatandaşların uygulamayı kullanması teşvik edilen açıklamada, "TEDAŞ olarak vatandaşlarımızdan uygulamayı mobil cihazlarına indirip çevresinde yaşanan elektrik arıza ve aydınlatma sorunlarını ihbar ederek, kamuoyu menfaatine çözüme kavuşturma imkanını kullanmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Kullanımı kolay olan, elektriksel arıza ve kesinti ile ilgili sorunları hızlıca çözüme kavuşturma imkanı sağlayan uygulama, "App Store, Play Store ve AppGallery" aracılığıyla (mobil) akıllı cihazlara indirilebiliyor.