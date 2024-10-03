Dolar 34,13 TL'ye geriledi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 17:20, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,2190
|34,2200
|34,1290
|34,1300
|Avro
|37,8580
|37,8590
|37,7860
|37,7870
|Sterlin
|45,3850
|45,3940
|44,7840
|44,7960
|İsviçre frangı
|40,2900
|40,2980
|40,0520
|40,05500
|ANKARA
|ABD doları
|34,1890
|34,2690
|34,0990
|34,1790
|Avro
|37,8180
|37,8980
|37,7460
|37,8260
|Sterlin
|45,3250
|45,5350
|44,7240
|44,9340