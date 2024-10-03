Dolar 34,13 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,2190 34,2200 34,1290 34,1300 Avro 37,8580 37,8590 37,7860 37,7870 Sterlin 45,3850 45,3940 44,7840 44,7960 İsviçre frangı 40,2900 40,2980 40,0520 40,05500 ANKARA ABD doları 34,1890 34,2690 34,0990 34,1790 Avro 37,8180 37,8980 37,7460 37,8260 Sterlin 45,3250 45,5350 44,7240 44,9340