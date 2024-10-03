Memurların aldığı zam enflasyona karşı eridi
Memurlar 2024'ün 2. altı ayı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı almıştı. Alınan zam iki ayda enflasyona karşı eridi. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayında da yüzde 2,97 arttı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 10:04, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:27
Memurlar 2024'ün 2. altı ayı için yüzde 10 toplu sözleşme zammı almıştı. Alınan zam 3 ayda enflasyona karşı eridi.
Memurlar, Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 19,31 zam almıştı.
Enflasyon Temmuz ayında yüzde 3,23, Ağustos ayında yüzde 2,47, Eylül ayındda da yüzde 2,97 arttı. 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 çıkmış durumda.
Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber 6 aylık enflasyon yüzde 10'u aşması durumunda aşılan miktar kadar fark alınacak.
3 aylık enflasyona bakıldığı zaman, memurların aldığı zam, enflasyona karşı erimiş durumda.
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Edip Üzen