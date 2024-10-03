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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 8.898,23 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 18:33, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:45
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,64 puan azaldı, toplam işlem hacmi 82,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 7,30 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Bununla birlikte, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 2,97, yıllık 49,38 arttı.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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