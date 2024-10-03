Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "t24 15 Yaşında Yıllık Buluşmaları" konferansında açıklamalarda bulundu.

Ekonomi programının sonuç verdiğini belirten Şimşek, "İstihdam artışı bir yılda çok güçlü seyrediyor." dedi.

Cari açığın yakında 15 milyar dolara düşmüş olacağını belirten Şimşek, bunun önemli bir daralma olduğunus söyledi.

Bakan Şimşek, "Reel ekonomide bir yavaşlama var, bazı alanlarda daralma var ama hala ılımlı büyüme söz konusu." dedi.

Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı, bugün eylül rakamlarıyla sürecin devam ettiği görülecek. Önümüzdeki aylarda da aynı hızda olmasa da süreç devam edecek. Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek mi? Bize göre düşecek." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamlarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rezerv son bir yılda 93 milyar dolar arttı; IMF tanımına göre rezerv yeterliliğine ulaştık, rezerv endişe kaynağı olmaktan çıktı.

Kur korumalı mevduat (KKM) geçen yılki 144 milyar zirvesinden 98 milyar dolar düştü, piyasayı bozmadan KKM'den çıkmakta kararlıyız.

Geçici olarak yavaşlama olabiliyor ancak sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu dezenflasyondur.

Geçen yıl göreve geldiğimizde yüzde 9,8 bütçe açığı öngörüsü vardı, tedbir almak zorundaydık, aldık; şimdi açık yüzde 5,2'ye indi, onunda önemli bölümü deprem.

Ciddi bir mali disiplin var.

Deprem hariç harcamalarda kamunun genişlemesini durdurmuş durumdayız.

Yapısal reform ve yapay zeka büyümeyi güçlendirebilecek küresel faktörler, biz de bunu referans aldık.

Yüksek teknolojide arzuladığımız yerde değiliz, bunu değiştireceğiz.

Cari açığın 1,4 katı enerji ithalatımız var; enerjide dönüşüm bizim için zaruret, bu alanı önceliklendireceğiz.

Önümüzdeki dönemde kreşlere yatırım yapıp kadınların işgücüne katılımını yükseltmek istiyoruz.

Sanayi, enerji ve dijital dönüşüm başlıkları üzerinde inşa ettiğimiz süreci başarırsak enflasyondaki ve cari açıktaki kalıcı düşüşü de başarmış olacağız.

Dijital dönüşümde niyetimiz altyapıyı telekomünikasyon şirketlerinden ayırmak."